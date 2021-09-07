الدنمارك تطلب من المهاجرين العمل لقاء الحصول على إعانات اجتماعية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 10:13 مساء
رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في بروكسل في 17 يوليو 2020, (أ ف ب)

سيُطلب من المهاجرين في الدنمارك، العمل 37 ساعة أسبوعيًّا لقاء الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية، حسبما أعلنت الحكومة الثلاثاء.

وأصبحت الهجرة والاندماج، مسألتين بغاية الأهمية للناخبين في الدنمارك، التي تتباهى بتطبيق سياسات هجرة هي من الأكثر صرامة في أوروبا.

والحكومة التي حددت هدف«صفر طلبات لجوء»، قالت إن الخطة تهدف لمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، للصحفيين: «نريد اعتماد منطق جديد للعمل، يقع على عاتق الناس فيه واجب المساهمة وأن يكونوا مفيدين، وإذا لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة نظامية، عليهم العمل مقابل الحصول على رواتب».

وأضافت: «لسنوات عديدة أسأنا للكثير من الناس بعدم طلب أي شيء منهم»، وذلك في شرحها للخطة التي تحتاج لموافقة النواب.

ودانت الناطقة باسم حزب الوحدة اليساري، ماي فيلادسن، إعلان الثلاثاء بوصفه مضللًا.

وقالت لمحطة «تي في 2» التلفزيونية: «أخشى أن ينتهي الأمر، بإغراق اجتماعي مدعوم من الدولة، يرسل الناس إلى وظائف جنونية».

في البداية سيشمل الشرط، المستفيدين من الإعانات منذ ثلاث إلى أربع سنوات، وكذلك الذين لا يتمتعون بمستوى معين من التعليم والإلمام باللغة الدنماركية.

وسيكون الحد الأدنى لساعات العمل 37 ساعة أسبوعيًّا، بحسب فريدريكسن.

ووفق الحكومة فإن ستًّا من عشر نساء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لا يشاركن في سوق العمل الدنماركية.

وتوضح الخطة أن هدفها إدماج 20 ألف شخص، بدفعهم للحصول على عمل ما، من خلال مكاتب الحكومة المحلية.

وقال وزير العمل بيتر هوملغارد، «ربما تكون وظيفة تنظيف الشاطئ من أعقاب السجائر أو البلاستيك .. (أو) المساعدة في مختلف المهام في شركة ما»، مضيفًا: «المسألة الأهم بالنسبة لنا هي أن يخرج الناس من منازلهم».

وكانت حكومة فريدريكسن التي تولت مهامها في 2019، حددت هدف «صفر طلبات لجوء»، التي تراجع عددها بالفعل، فيما تلقت 851 طلبًا فقط بين الأول من يناير و31 يوليو هذا العام.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن 11% من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة هم من المهاجرين، و58% من هؤلاء مواطنون من دولة تعتبرها كوبنهاغن «غير غربية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليبيا 1 - 0 أنغولا».. في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
«كليمنتي» يعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا في تصفيات «كأس العالم»
رياضة محلية
كل ما تريد معرفته عن منتخب أنغولا قبل مواجهته لليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بعد منشور لكيم كارداشيان.. هيئة بريطانية تحذر من العملات المشفرة
منوعات
أسئلة «النواب» في 16 صفحة تنتظر إجابات حكومة الدبيبة اليوم
ليبيا
«العمليات المشتركة» تعلن القبض على أحد أكبر قادة «داعش» في بني وليد
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
القيب يعلن سياسات جديدة لتطوير التعليم الطبي في ليبيا
ليبيا
ناصر الخليفي يهاجم «الأندية المتمردة» في دوري السوبر
رياضة عالمية
بيان من «حزب الله» يعلق على فرار 6 أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية
دولى
حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري
رياضة عالمية
بنغازي: القبض على تشكيل عصابي متهم باختلاس الأموال من المصارف بمساعدة موظف
ليبيا
الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982
رياضة عالمية
مسؤول أميركي: واشنطن رتبت خروج أول أربعة أميركيين من أفغانستان برا منذ انسحابها
دولى
تنظيم «داعش» يطل عبر بوابة أفغانستان
دولى
تراجع الدولار إلى 4.98 دينار في السوق الموازية
ليبيا
وهيبة: «الرئاسي» غير معني بإجراءات محاكمة الساعدي القذافي في قضية نجل بشير ...
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة