الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران بعرقلة عملها وزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 07:40 مساء
العلم الإيراني في محطة بوشهر النووية، 10 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بعدم التعاون وعرقلة أعمالها في البلاد، وكذلك اتهمتها بخرق الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع القوى الغربية بعد قيامها بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب.

وقالت «فرانس برس» إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «نددت بشدة بعدم تعاون إيران على صعيد حسن تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي لطهران»، وذلك في تقرير اطلعت عليه اليوم الثلاثاء.

وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها، «منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران» الحد من عمليات التفتيش، كما أورد التقرير أن إيران زادت، في شكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، إنتاجها من اليورانيوم العالي التخصيب في انتهاك لالتزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي المبرم العام 2015.

وبحسب تقديرات في نهاية أغسطس، لدى إيران حاليا 84,3 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% (مقابل 62,8 كلغ في آخر تقرير للوكالة في مايو)، إضافة إلى عشرة كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% (مقابل 2,4 كلغ في آخر تقرير).

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