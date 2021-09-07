«طالبان» تعلن أسماء أبرز وزراء الحكومة الجديدة

الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد. 17 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أعلنت حركة «طالبان» أسماء أبرز وزراء «حكومة لتصريف الأعمال» بأفغانستان، حيث جرى تعيين الملا محمد حسن رئيسًا للحكومة، بينما عُيِّن الملا عبدالغني برادر نائبًا لرئيس الحكومة، وفقًا لقناة «CNN»الأميركية.

وعيَّنت حركة «طالبان»، محمد يعقوب مجاهد وزيرًا للدفاع، وسراج الدين حقاني وزيرًا للداخلية، وعبد الحكيم شتي وزيرًا للعدل، وهداية الله بدري وزيرًا للمالية، وخليل حقاني وزير اللاجئين، وشيخ الله منير وزير التربية.

كما عيَّنت الحركة عبدالحق وثيق رئيسًا للمخابرات والمولوي فصيح الدين قائدًا للجيش، ومحمد إدريس رئيس البنك المركزي الأفغاني.