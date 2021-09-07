أزمة «عيادات الإجهاض» في ولاية تكساس تعود للواجهة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 07:03 مساء
معارضون للإجهاض يتظاهرون أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.22 يزليو 2021. (أ ف ب)

وعدت وزارة العدل الأميركية، الإثنين، باستخدام سلطاتها الفدرالية لحماية العيادات التي تجري عمليات إجهاض في تكساس، الولاية الجنوبية التي أقرت أخيرًا قانونًا يفرض قيودًا مشددة على الإنهاء الطوعي للحمل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال وزير العدل ميريك غارلاند، في بيان، إن وزارته «ستقدم الدعم من خلال تطبيق القانون الفدرالي عندما تتعرض عيادة إجهاض أو مركز للصحة الإنجابية لهجوم»، مضيفًا أنه سبق للوزارة أن «تواصلت» مع المدعين العامين والمكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفدرالي في تكساس لبحث سبل تنفيذ هذا الأمر.

وشدد الوزير في بيانه على أن الوزارة «لن تتسامح مع أي عنف يمارس ضد أولئك الذين يسعون للحصول على خدمات الصحة الإنجابية أو تقديمها»، ولا كذلك مع «مَن يلحقون أضرارًا في الممتلكات في انتهاك لقانون فيس»، وكلمة «فيس» هي (اختصار لعبارة حرية الوصول إلى مداخل العيادات) قانون فدرالي يحظر أي شكل من أشكال العنف ضد ممارسة الحق في الإجهاض، وبالإضافة إلى فيس، تبحث إدارة الرئيس جو بايدن عن وسائل قضائية للطعن بالقانون الذي أقرته ولاية تكساس، الذي رفضت المحكمة العليا وقف تنفيذه، وشكل قرار المحكمة العليا ضربة كبيرة للمدافعين عن الحق في الإجهاض.

ويحظر القانون الذي أقرته ولاية تكساس الإجهاض بمجرد أن يصبح ممكنًا رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يكون متاحًا عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أن معظم النساء قد لا يكنَّ على دراية بأنهن حوامل في هذه الفترة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كليمنتي» يعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا في تصفيات «كأس العالم»
رياضة محلية
كل ما تريد معرفته عن منتخب أنغولا قبل مواجهته لليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
أسئلة «النواب» في 16 صفحة تنتظر إجابات حكومة الدبيبة اليوم
ليبيا
«العمليات المشتركة» تعلن القبض على أحد أكبر قادة «داعش» في بني وليد
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
القيب يعلن سياسات جديدة لتطوير التعليم الطبي في ليبيا
ليبيا
ناصر الخليفي يهاجم «الأندية المتمردة» في دوري السوبر
رياضة عالمية
بيان من «حزب الله» يعلق على فرار 6 أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية
دولى
حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري
رياضة عالمية
بنغازي: القبض على تشكيل عصابي متهم باختلاس الأموال من المصارف بمساعدة موظف
ليبيا
الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982
رياضة عالمية
مسؤول أميركي: واشنطن رتبت خروج أول أربعة أميركيين من أفغانستان برا منذ انسحابها
دولى
تنظيم «داعش» يطل عبر بوابة أفغانستان
دولى
تراجع الدولار إلى 4.98 دينار في السوق الموازية
ليبيا
وهيبة: «الرئاسي» غير معني بإجراءات محاكمة الساعدي القذافي في قضية نجل بشير ...
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة