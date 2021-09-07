بلينكن: طالبان تعهدت بالسماح للأفغان بـ«المغادرة بحرية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 11:13 صباحا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن طالبان تعهدت مجددا بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة «بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية» مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل على التأكد من إيفاء الحركة بتعهدها. وأوضح بلينكن أن «المجتمع الدولي بأكمله ينظر إلى طالبان للالتزام بهذا التعهد»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان مسؤول أميركي كبير أعلن الإثنين قبل وصول بلينكن إلى الدوحة أن أربعة أميركيين غادروا أفغانستان برًا في إطار عمليات رحيل رتبتها الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ انسحابها. وأضاف أن حركة طالبان كانت على علم بذلك «ولم تمنعهم» من المغادرة، دون أن يذكر أي دولة حدودية دخلها هؤلاء الأميركيون. لكن تقول منظمات غير حكومية أن هناك نحو 600 إلى 1300 شخص - بينهم فتيات ومواطنون من الولايات المتحدة - عالقون في مطار مزار الشريف شمال أفغانستان.

ووصل بلينكن إلى الدوحة مساء الإثنين وأجرى محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وخلال لقائه مع أمير قطر، شكر بلينكن مضيفه على «الدعم الاستثنائي الذي قدّمته قطر في تسهيل العبور الآمن لمواطني الولايات المتحدة وغيرهم من الأفغان المعرّضين للخطر» خلال عمليات الإجلاء التي نظّمها الجيش الأميركي على عجل من مطار كابل وسادتها فوضى عارمة، حسب وزارة الخارجية الأميركية.

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