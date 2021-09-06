خلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء حول إقالة مدير المخابرات

الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد. (الإنترنت)

أوقف رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين رويلي، اليوم الإثنين، مدير المخابرات عن العمل، في خطوة وصفها رئيس البلاد بأنها «مخالفة للدستور».

ونشب الخلاف حول فهد ياسين مدير المخابرات والأمن الوطني الصومالي بعد أيام من التوتر في العاصمة مقديشو؛ بسبب الوفاة الغامضة لإكران تهليل فارح، الموظفة بالجهاز منذ أكثر من شهرين، بحسب «رويترز».

وأعلن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وقف ياسين عن العمل وتعيين مسؤول آخر لقيادة الجهاز موقتًا، بعد أن رفض ياسين طلبه يوم السبت تسليم تقرير خلال 48 ساعة عن وفاة فارح.

وأصدر الرئيس محمد عبد الله محمد بيانًا قال فيه إن قرار رئيس الوزراء «غير قانوني ويخالف دستور البلاد». وأضاف البيان أنه ينبغي استمرار ياسين في عمله مديرًا للمخابرات.