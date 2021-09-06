تونس.. وفاة شاب من مصابي الثورة بعدما أضرم النار في نفسه منذ أيام

عناصر من قوات الأمن التونسية يتصدون لمتظاهرين مناهضين للحكومة أمام مقر البرلمان في تونس العاصمة. (أرشيفية: أ ف ب)

توفي شاب من مصابي الثورة في تونس، بعدما أضرم النار في نفسه احتجاجًا على نقص المساعدة الحكومية، وفق ما ذكرت أسرته الإثنين.

وتذكِّر الحادثة بمحمد البوعزيزي، البائع المتجول الذي أضرم النار في نفسه في 17 ديسمبر 2010، ما أدى إلى اندلاع الثورة التونسية التي أنهت عهد الرئيس زين العابدين بن علي، وتلاها تفجر ثورات الربيع العربي في بلدان أخرى في المنطقة، وفق «فرانس برس».

أشعل النار في نفسه

ولفظ ناجي الحفيان (26 عامًا) أنفاسه الأخيرة، السبت، في مستشفى في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة. وأفاد والده بشير الحفيان بأنه أشعل النار في نفسه الخميس أمام عائلته بسبب ظروفه الاجتماعية القاسية. وقال إن «الظلم والتهميش هما ما دفعا ابني إلى إنهاء حياته».

وأُصيب ناجي الحفيان خلال الثورة برصاصة في الرأس وكان يبلغ حينها 16 عامًا. وكان يقيم في حي الانطلاقة الشعبي في تونس العاصمة، حيث اندلعت مظاهرات عنيفة بين ديسمبر 2010 ويناير 2011.

الشعور بالتجاهل

وأفادت شقيقته زهرة الحفيان أنه لم يتلقَ أي مساعدة من السلطات وشعر بتجاهل تام، رغم أن اسمه مدرج في القائمة الرسمية لجرحى الثورة. وقالت: «لم يستفد أخي من أي حقوق، لا رعاية صحية مجانية ولا وظيفة. طرق كلّ الأبواب لكنه لم يجد سوى الإهمال، حتى من رئيس الجمهورية».

- تونس: منظمة دولية تدعو الرئيس قيس سعيد لإنهاء العمل بالإجراءات «التعسفية»

- تونس: قرارات الرئيس تثير مخاوف من تراجع الحريات في البلاد

وكان والده بعث قبل شهر رسالة إلى الرئيس قيس سعيّد يشرح فيها وضع نجله ويطلب منه التدخل لمساعدة أسرته في مواجهة صعوبات اقتصادية كبيرة. وقال الأب آسفًا: «لم نتلقَ أي رد، حتى بعد وفاته». وقالت المحامية لمياء الفرحاني رئيسة جمعية «أوفياء» التي تدافع عن حقوق «شهداء وجرحى» الثورة، إن جرحى آخرين «يهددون بوضع حد لحياتهم».

واعتبرت الفرحاني أنه «لا توجد إرادة سياسية لضمان الحد الأدنى من الحقوق» لهؤلاء الضحايا، مضيفة أن «الدولة والحكومات المتعاقبة منذ 2011 مسؤولة عن حالة اليأس السائدة في صفوفهم».