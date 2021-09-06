غينيا: زعيم الانقلابيين يعد بحكومة «وحدة» وعدم شن حملات ضد النظام السابق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 03:52 مساء
زعيم الانقلابيين في غينيا، مامادي دومبويا. (الإنترنت)

تعهد زعيم الانقلابيين في غينيا، الإثنين، بتشكيل «حكومة وحدة وطنية» مسؤولة عن قيادة فترة «انتقال» سياسي وأكد أنه لن يكون هناك «حملات مطاردة» للسلطة السابقة، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا في كلمة إن اللجنة التي شكلها الانقلابيون تطمئن «الشركاء الاقتصاديين والماليين بمتابعة الأنشطة الطبيعية في البلاد»، مضيفًا: «اللجنة تطمئن الشركاء على أنها ستفي بجميع التزاماتها».

ولفت مامادي دومبويا إلى أنه سيُجرى «فتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للانتقال وستُشكل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتقال»، دون أن يحدد مدة المشاورات أو الانتقال.

وحاول زعيم الانقلابيين في غينيا - الدولة المهمة في إنتاج البوكسيت والمعادن - طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه الإثنين أن سادة كوناكري الجدد سيحافظون على التزاماتهم، وطلب من شركات المناجم مواصلة أنشطتها.

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