طالبان تطالب القوات الأفغانية السابقة بالاندماج بالنظام الجديد

عنصر من المقاومة المناهضة لـ«طالبان» أثناء تدريبات في ولاية بانشير بتاريخ 2 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

دعت حركة طالبان الاثنين الأفراد السابقين في القوات الأفغانية إلى الاندماج بنظام الحكام الجدد، محذرة من أن أي تمرد ضد حكمها «سيتلقى ضربة قاسية».

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كابول إن «القوات الأفغانية التي تلقت تدريبات في السنوات العشرين الماضية سيطلب منها الانضمام إلى الإدارات الأمنية إلى جانب أعضاء طالبان».

وأضاف إن «الإمارة الإسلامية حساسة جدا إزاء حركات التمرد. كل من يحاول بدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية. لن نسمح بتمرد آخر». جاء ذلك بعد أن أعلنت طالبان الإثنين «السيطرة الكاملة» على وادي بانشير، حيث تشكلت مقاومة ضدها منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان منتصف أغسطس.