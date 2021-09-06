طالبان تطالب القوات الأفغانية السابقة بالاندماج بالنظام الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 10:36 صباحا
عنصر من المقاومة المناهضة لـ«طالبان» أثناء تدريبات في ولاية بانشير بتاريخ 2 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

دعت حركة طالبان الاثنين الأفراد السابقين في القوات الأفغانية إلى الاندماج بنظام الحكام الجدد، محذرة من أن أي تمرد ضد حكمها «سيتلقى ضربة قاسية». 

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كابول إن «القوات الأفغانية التي تلقت تدريبات في السنوات العشرين الماضية سيطلب منها الانضمام إلى الإدارات الأمنية إلى جانب أعضاء طالبان».

وأضاف إن «الإمارة الإسلامية حساسة جدا إزاء حركات التمرد. كل من يحاول بدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية. لن نسمح بتمرد آخر». جاء ذلك بعد أن أعلنت طالبان الإثنين «السيطرة الكاملة» على وادي بانشير، حيث تشكلت مقاومة ضدها منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان منتصف أغسطس.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
«أفروباسكيت»: المنتخب التونسي يحافظ على لقبه الأفريقي القاري بعد تغلبه على نظيره...
رياضة عالمية
منتخب المغرب تحت حصار الانقلاب العسكري في غينيا وسط انتظار التحرير
رياضة عالمية
تونس في صدارة المشهد البارالمبي عربيا وأفريقيا
رياضة عالمية
إيداع نبيل القروي وشقيقه الحبس الموقت في الجزائر
دولى
الانقلابيون في غينيا يعلنون «القبض» على الرئيس و«حل» المؤسسات
دولى
العراق يوقع عقدا مع «توتال إينيرجيز» الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار
اقتصاد
اتحاد الكرة الأنغولي يخالف البروتوكول في استقبال المنتخب الليبي.. وصفر «كورونا» ...
رياضة محلية
«فيسبوك» في مأزق بسبب هذا الفيديو
علوم وتكنولوجيا
في اليوم الختامي لدورة الألعاب البارالمبية.. بارسونز: أمر لا يصدق
رياضة عالمية
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
باشاغا يبحث في لقاء مع قبيلة «القذاذفة» إطلاق جميع المحتجزين منذ العام 2011
ليبيا
5 ملفات رئيسية في استجواب النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
«الإسكوا»: دائرة الفقر تتسع في لبنان وتطال 82% من السكان
اقتصاد
لجنة خبراء الاقتصاد: يجب الإسراع في توحيد «المركزي» لإنهاء التخبط المؤسسي
ليبيا
بعيدا عن المناكفات.. «النواب» يصادق على الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 نصائح مذهلة للعناية بالجسم