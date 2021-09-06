فرنسا تندد بـ«انقلاب غينيا».. وتدعو للإفراج عن الرئيس

انقلابيون يعتقلون الرئيس الغيني. (الإنترنت)

نددت باريس، مساء الأحد، بـ«محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة» في غينيا، داعية إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس (ألفا) كوندي»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وجاء في البيان أن باريس «تنضم إلى دعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لإدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة»، الأحد، و«للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وأعلن ضباط من القوات الخاصة أنهم استولوا على السلطة في غينيا، واعتقلوا الرئيس ألفا كوندي. كما فرضوا حظر تجول في كل أنحاء البلاد «حتى إشعار آخر» واستبدلوا حكام المناطق بعسكريين.