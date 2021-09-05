الشرطة الأميركية: مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في فلوريدا واحتجاز المنفذ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 10:50 مساء
عناصر من الشرطة الأميركية في موقع حادث. (الإنترنت)

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في مدينة ليكلاند وإلقاء القبض على المنفذ الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل ملغم.

وقال شريف دائرة بولك غريدي جاد، خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار بدأ، فجر الأحد، في منزل شمال ليكلاند؛ حيث تلقت قوات الأمن بلاغًا عن سماع صوت طلقات نارية وعند الوصول إلى الموقع وجدوا شخصًا يرتدي سترة واقية من الرصاص وعلى استعداد لخوض قتال بأسلحة، بحسب «روسيا اليوم».

وأضاف أنه وإثر ذلك فر الرجل إلى داخل المنزل، الذي تبين أنه ملغم، وجرى تبادل إطلاق نار أسفر عن إصابة المهاجم ليخرج لاحقًا من المنزل ويستسلم لقوات الأمن.

وعثر عناصر الشرطة ومكتب الشريف في المنزل على جثث 4 أشخاص وهم امرأتان ورجل وطفل رضيع، إضافة إلى طفلة في 11 من عمرها مصابة بعدة طلقات نُقلت إلى مستشفى.

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