أربعة قتلى في تفجير انتحاري بباكستان قرب الحدود الأفغانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 10:11 مساء
تفجير انتحاري في باكستان. (الإنترنت)

قُتل أربعة حراس على الأقل من القوات الداعمة للجيش الباكستاني وأُصيب 19 شخصًا بجروح بعدما فجّر انتحاري على دراجة نارية نفسه في كويتا، جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة.

واستهدف المهاجم حراسًا تابعين لقوة «فرونتيير كونستابولاري» في حي ميان غوندي في المدينة، على بعد نحو 140 كلم عن الحدود الأفغانية؛ حيث كان تجار شيعة من أقلية الهزارة يبيعون الخضروات، بحسب «فرانس برس». وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم الانتحاري في بيان نقله موقع سايت الأميركي المتخصص برصد المواقع «المتطرفة».

حصيلة التفجير
وقال نائب المفتش العام في الشرطة أزهر أكرم إن ثلاثة من الحراس قتلوا فورا فيما توفي الرابع لاحقًا متأثرا بجروحه.  وأفاد أكرم  بأن 17 حارسًا ومدنيين اثنين جرحوا في الانفجار، حالات ثلاثة منهم خطيرة. وأكد ناطق باسم قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة وقوع الهجوم. ويقطن كويتا نحو 500 ألف من الهزارة، يعيشون في جيب على أطراف المدينة.

-  الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمان «طالبان» بقتل مدنيين في بلدة حدودية مع باكستان
-  باكستان تؤكد سيطرة «طالبان» على معبر أفغاني حدودي رئيسي

ولطالما استهدفوا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات إسلامية سنية. وأسفرت سلسلة تفجيرات نفّذتها مجموعة باكستانية طائفية مسلّحة العام 2013 عن مقتل أكثر من 200 من الهزارة في المدينة. كما يستهدف متمرّدون بلوش يسعون للحصول على حكم ذاتي أوسع، حرس الحدود الباكستانيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب المغرب تحت حصار الانقلاب العسكري في غينيا وسط انتظار التحرير
رياضة عالمية
تونس في صدارة المشهد البارالمبي عربيا وأفريقيا
رياضة عالمية
إيداع نبيل القروي وشقيقه الحبس الموقت في الجزائر
دولى
الانقلابيون في غينيا يعلنون «القبض» على الرئيس و«حل» المؤسسات
دولى
العراق يوقع عقدا مع «توتال إينيرجيز» الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار
اقتصاد
اتحاد الكرة الأنغولي يخالف البروتوكول في استقبال المنتخب الليبي.. وصفر «كورونا» ...
رياضة محلية
«فيسبوك» في مأزق بسبب هذا الفيديو
علوم وتكنولوجيا
في اليوم الختامي لدورة الألعاب البارالمبية.. بارسونز: أمر لا يصدق
رياضة عالمية
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
باشاغا يبحث في لقاء مع قبيلة «القذاذفة» إطلاق جميع المحتجزين منذ العام 2011
ليبيا
5 ملفات رئيسية في استجواب النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
«الإسكوا»: دائرة الفقر تتسع في لبنان وتطال 82% من السكان
اقتصاد
لجنة خبراء الاقتصاد: يجب الإسراع في توحيد «المركزي» لإنهاء التخبط المؤسسي
ليبيا
بعيدا عن المناكفات.. «النواب» يصادق على الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
كاركاتير خيري - «طخ طخ شلافطي!»
كاريكاتير
عودة المحترفين تشعل «الميركاتو الصيفي» قبل انطلاق الدوري
رياضة عالمية
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 نصائح مذهلة للعناية بالجسم