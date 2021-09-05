فرنسا ترحل 600 أجنبي مشتبه في تطرفهم خلال 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 08:30 مساء
وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المواطنة مارلين شيابا تلقي خطاباً في باريس. (الإنترنت)

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، الأحد، إنه تم منذ العام 2018 ترحيل ما يربو قليلًا على 600 أجنبي كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية ويُشتبه في أنهم متطرفون.

وصرَّحت وزيرة الدولة لشؤون المواطنة المنتدبة لدى وزير الداخلية مارلين شيابا بأنه «تم ترحيل 600 شخص أجنبي معروفين بالتطرف»، بحسب «يورو نيوز».

وأوضحت المسؤولة خلال استضافتها في برنامج «لو غران رونديفو» المشترك بين تلفزة «سي نيوز» وراديو «أوروبا1» وصحيفة «ليزيكو»، أنه جرى منذ العام 2018 ترحيل غالبية 636 شخصًا مصنفين في سجلّ تنبيهات الوقاية من التطرف الإرهابي.

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قال في نوفمبر 2020 إنه منذ بداية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون رُحِّل «أكثر من 450» أجنبيًا كانوا مقيمين بشكل غير قانوني ومصنفين في سجلّ تنبيهات الوقاية من التطرف الإرهابي.

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