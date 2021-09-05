قطر تسيّر رحلات جوية يومية لنقل مساعدات لأفغانستان

الطيران القطري في كابل. (الإنترنت)

نقلت قطر مساعدات إنسانية جوًا إلى كابل وقالت إنها ستُسيِّر رحلات يومية لنقل المساعدات إلى أفغانستان خلال الأيام القليلة المقبلة لتوفير إمدادات تحتاج إليها بشدة في أعقاب توقف جانب كبير من المساعدات الغربية، بسبب سيطرة حركة طالبان على البلاد الشهر الماضي.

برز دور قطر كوسيط رئيسي بين الدول الغربية وطالبان بعد أن أقامت علاقات وثيقة مع الحركة من خلال استضافة مكتبها السياسي منذ العام 2013، بحسب «رويترز».

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن طائرة تحمل إمدادات طبية ومواد غذائية وصلت إلى كابول يوم السبت وإن السفير القطري لدى أفغانستان سعيد بن مبارك الخيارين كان في استقبالها لدى وصولها.

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وساعدت قطر في إعادة فتح المطار الذي أُغلق عدة أيام بعد انتهاء الجسر الجوي الذي قادته الولايات المتحدة لإجلاء مواطنيها وبعض المواطنين الأفغان ورعايا دول أخرى الشهر الماضي.

وفي أواخر الشهر الماضي قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نصف سكان أفغانستان، البالغ عددهم 40 مليون نسمة، بينهم عشرة ملايين طفل يحتاجون مساعدات إنسانية منذ بداية العام وتوقعت ازدياد هذه الاحتياجات.