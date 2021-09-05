إيداع نبيل القروي وشقيقه الحبس الموقت في الجزائر

المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي. (الإنترنت)

أُودع المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي وشقيقه النائب في البرلمان المجمّد الحبس الموقت في الجزائر بتهمة «اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية»، وفق ما أفادت صحيفة جزائرية، وذلك بعد توقيفهما في نهاية أغسطس.

وقالت صحيفة «النهار» إن رئيس حزب «قلب تونس» وشقيقه غازي القروي أودعا، السبت، الحبس المؤقت بعدما استمع إليهما قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة (شمال شرق). وأضافت أنهما ملاحقان بتهمة ارتكاب جنحة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية»، بحسب «فرانس برس».

الحدود الجزائرية

وكانت شرطة الحدود الجزائرية أوقفت الأخوين القروي نهاية أغسطس في مدينة تبسة الحدودية مع تونس. وقد أصدر القضاء التونسي «مذكرة تفتيش» بحقهما في 31 أغسطس.

ونبيل القروي مؤسس قناة «نسمة» التونسية، وهو ملاحق منذ العام 2017 بتهم تبييض أموال وبالتهرب الضريبي. وكان قد أُوقف العام 2019 وأمضى أكثر من شهر في السجن أثناء حملة الانتخابات الرئاسية. وبعد الإفراج عنه، أُوقف مرة أخرى تحفظيًّا في ديسمبر الماضي قبل أن يخلى سبيله موقتًا في يونيو.

هزيمة بفارق كبير

وقدم نبيل القروي برنامجًا انتخابيًا ارتكز على مناهضة الإسلام السياسي ومكافحة الفقر؛ لكنه هزم بفارق كبير في الدور الثاني للانتخابات أمام الأستاذ الجامعي قيس سعيّد الذي تبنى برنامجًا قام على رفض النخب الحاكمة في تونس منذ ثورة 2011.

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وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في نهاية يوليو اتخاذ قرارات استثنائية بناء على فصل دستوري وجمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة.

وشهدت تونس منذ ذاك توقيفات استهدفت بعض نواب البرلمان والقضاة ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين ومُنِع آخرون من السفر خارج البلاد أو وضعوا في الإقامة الجبرية على خلفية شبهات فساد.