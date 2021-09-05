أربعة قتلى بتفجير انتحاري في باكستان قرب الحدود الأفغانية

جنود من القوات الداعمة للجيش الباكستاني في كويتا بتاريخ 16 أغسطس 2021. (أ ف ب)

قُتل أربعة حراس على الأقل من القوات الداعمة للجيش الباكستاني وأُصيب 19 شخصًا بجروح عندما فجَّر انتحاري على دراجة نارية نفسه في كويتا، جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة.

واستهدف المهاجم حراسًا تابعين لقوة «فرونتيير كونستابولاري» في حي ميان غوندي في المدينة، على بعد نحو 140 كلم عن الحدود الأفغانية، حيث كان تجار شيعة من أقلية «الهزارة» يبيعون الخضراوات.

وقال نائب المفتش العام في الشرطة، أزهر أكرم، إن ثلاثة من الحراس قتلوا فورًا، فيما توفي الرابع لاحقًا متأثرًا بجراحه. وأفاد أكرم «فرانس برس» بأن 17 حارسًا ومدنييْن اثنين جرحوا في الانفجار، حالات ثلاثة منهم خطيرة.

وأكد ناطق باسم قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة وقوع الهجوم. ويقطن كويتا نحو 500 ألف من «الهزارة»، الذين يعيشون في جيب على أطراف المدينة. ولطالما استُهدفوا من قبل تنظيم «داعش» ومجموعات مسلحة.

وأسفرت سلسلة تفجيرات نفذتها مجموعة باكستانية طائفية مسلحة العام 2013 عن مقتل أكثر من 200 من «الهزارة» في المدينة. كما يستهدف متمردون بلوش يسعون للحصول على حكم ذاتي أوسع، حرس الحدود الباكستانيين.