واشنطن تدين قرارا قضائيا في السلفادور يسمح بإعادة انتخاب بوكيلي رئيسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 09:11 صباحا
الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، سان سلفادور, 19 يوليو 2021, (أ ف ب)

دانت الولايات المتحدة السبت، قرار المحكمة العليا في السلفادور القاضي بالسماح للرئيس نجيب بوكيلي، بالترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكًا للدستور.

وقالت القائمة بالأعمال الأميركية لدى السلفادور جين مانيس، خلال مؤتمر صحفي مقتضب: «تدين الولايات المتحدة القرار الذي اتُّخذ من قبل الغرفة الدستورية (في المحكمة العليا) في السلفادور في الثالث من سبتمبر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسمحت المحكمة الجمعة لبوكيلي، بالترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في 2024، مشيرة إلى أن الدستور يسمح للرئيس بتولي المنصب ثانية طالما أنه لا ينتخب فور انقضاء ولايته الأولى.

لكن مانيس لفتت إلى أن قرار المحكمة «يتعارض بشكل واضح مع الدستور السلفادوري، الذي يثبت أن إعادة الانتخاب فورًا أمر غير مسموح به».

وأضافت أن الحكم «نتيجة مباشرة للقرار المتخذ في الأول من مايو من قبل المجلس التشريعي السلفادوري (الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم)، بإقالة قضاة المحكمة العليا حينذاك بشكل غير دستوري واستبدالهم بشخصيات موالية للسلطة التنفيذية».

وأكدت أن استبدال القضاة الذي وصفته المعارضة بـ«الانقلاب» يعكس «استراتيجية واضحة لتقويض استقلال القضاء والتخلص من أي قوى ذات ثقل تواجه السلطة التنفيذية»، مضيفة أن «إضعاف استقلالية السلطة القضائية مؤشر على تراجع الديمقراطية في السلفادور».

وأردفت: «يقوض هذا التراجع في الديمقراطية العلاقة الثنائية، التي تحاول الولايات المتحدة إقامتها مع حكومة السلفادور».

وسيطر بوكيلي المنتخب العام 2019 مع حلفائه منذ الانتخابات البرلمانية في فبراير، على 61 من مقاعد الكونغرس الـ84، (علمًا بأن المجلس مكون من غرفة واحدة فقط)، وهو وضع غير مسبوق منذ اتفاقات 1992 للسلام التي أنهت حربًا أهلية استمرت 12 عامًا.

ويحظى الرئيس بشعبية واسعة في السلفادور، مدفوعة برغبته في مواجهة انعدام الأمن والجريمة المنظمة، لكن ميله إلى «الاستبداد» يثير انتقادات واسعة من قبل معارضيه.

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