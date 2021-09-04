إيران: رفض واشنطن لعقوبات جديدة يعبر عن استراتيجية فارغة لبايدن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 10:00 مساء
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي خلال مقابلة متلفزة في 4 سبتمبر 2021. (الرئاسة الإيرانية، ونقلا عن فرانس برس)

دعت طهران نظيرتها واشنطن إلى إنهاء اللجوء الممنهج للعقوبات، معتبرة أن إدارة الرئيس جو بايدن تتبنى استراتيجية «فارغة» ضد إيران، تمامًا مثلما كانت الحال في عهد دونالد ترامب.

جاءت تصريحات إيران على لسان الناطق باسم الخارجية سعيد خطيب زاده غداة إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات مالية على أربعة إيرانيين متهمين بالتخطيط لخطف صحفية من أصول إيرانية في الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال زاده في بيان إنه على واشنطن إدراك أه ليس لديها خيار سوى التخلي عن إدمانها الحظر واستخدام الأدب والسلوك المحترم تجاه طهران.

إيران تعلن موقفها محادثات الاتفاق النووي الجديدة
ومساء اليوم السبت، أعلن الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في أول مقابلة متلفزة معه منذ تسلمه منصبه بداية أغسطس الماضي أن المحادثات بهدف إحياء الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني على جدول أعمال الحكومة، ولكنها ليست تحت ضغط الدول الغربية.

وقال في المقابلة التي بثها التلفزيون الرسمي «مرارا، حاول الأميركيون والأوروبيون ممارسة الضغط للبدء بالحوار، ولكن عبثا».

انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وموقف مخالف لبايدن 
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الدولي المبرم قبل ذلك بثلاث سنوات في فيينا، قبل أن يعيد فرض عقوبات ضد الجمهورية الإسلامية أتاح النص رفعها، إضافة إلى عقوبات جديدة.

ويقول خلفه جو بايدن إنه يريد إعادة الولايات المتحدة الى هذا الاتفاق، لكن المحادثات التي بدأت في العاصمة النمساوية في أبريل الماضي لإتاحة العودة مقابل رفع العقوبات الأميركية، توقفت منذ فوز المحافظ المتشدد رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو.

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