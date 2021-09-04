التحالف العسكري يحبط هجوما شنته 3 طائرات مسيرة على السعودية

الدفاعات الجوية السعودية. (الإنترنت)

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، إحباط هجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات الحوثيين واستهدف جنوب المملكة.

وأفاد التحالف، حسب بيان نقلته وكالة «واس» السعودية الرسمية، باعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة. واتهم التحالف قوات الحوثيين بالإقدام على تصعيد «عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية»، مضيفًا: «نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين».

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وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، التي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل نحو 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 120 ألف مدني في النزاع المستمر منذ ست سنوات، الذي خلف حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرًا.