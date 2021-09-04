البحرين توافق على جرعة ثالثة منشطة من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 05:22 مساء
صندوق لقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا في موسكو. (أرشيفية: رويترز)

ذكرت وكالة أنباء البحرين، السبت، أن السلطات البحرينية وافقت على استخدام جرعة منشطة من لقاح «سبوتنيك-في» للوقاية من فيروس «كورونا»، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على جرعة ثالثة من اللقاح الروسي.

وقالت الوكالة إن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس «كورونا» أعلن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح «سبوتنيك-في» للفئة العمرية البالغة 18 عامًا فما فوق، بحسب «رويترز».

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ووافقت البحرين والإمارات بالفعل على جرعات منشطة ثالثة من لقاح «فايزر-بيونتك». وتشهد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» تراجعًا في البحرين، ووصلت حاليًا إلى 3 في المئة من ذروتها، حيث يتم تسجيل 95 إصابة جديدة في المتوسط يوميًّا وفقًا لتقرير «رويترز» عن «كوفيد-19».

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البحرين منذ بدء الجائحة 272709 حالة، ووصلت الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 1388 حالة. وأعطت البحرين قرابة 2.5 مليون جرعة من لقاحات «كوفيد-19» حتى الآن، أي ما يكفي لتطعيم نحو 76 بالمئة من سكانها البالغ عددهم زهاء 1.7 مليون نسمة وفقًا للبنك الدولي، بافتراض أن كل مواطن يحتاج إلى جرعتين.

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