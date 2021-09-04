فرنسا: إخلاء مخيم مهاجرين أمام مقر الإدارة المحلية لمنطقة «إيل دو فرانس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 02:31 مساء
مخيم لمشردين في حديقة «أندريه - سيتروين». 1 سبتمبر 2021.(أ ف ب)

أُجلي، فجر السبت، حوالي ألف مشرّد معظمهم من اللاجئين، كانوا يخيمون منذ الأربعاء أمام مقر الإدارة المحلية لمنطقة «إيل دو فرانس» في باريس للمطالبة بحلول لإيوائهم، وفق صحفي من وكالة «فرانس برس»، دخل موظفون في مجلس مدينة باريس حديقة «أندريه - سيتروين» في جنوب العاصمة الفرنسية لإخلاء الخيم تحت حراسة الشرطة عن بُعد.

وقُسِّم المشرَّدون، ومن بينهم حوالي 200 أفغاني وفقًا لجمعية «يوتيوبيا 56»، إلى مجموعتين واحدة للعائلات والأخرى للرجال في انتظار أن تتكفل بهما الإدارة المحلية التي تدير أماكن الإيواء الطارئ، وقال ياسين سليم وهو أفغاني يبلغ 24 عامًا وصل إلى فرنسا قبل ستة أشهر لوكالة «فرانس برس»، اعتبارًا من الشهر المقبل، سيبدأ البرد، سيصبح من الصعب جدًا النوم في خيمة، أنتظر الحصول على إقامة دائمة، على عكس المرة الأخيرة حين مكثت أسبوعًا واحد فقط في شقة في سان جيرمان في ضواحي باريس «أريد أن أعيش هنا، ليس لديَّ عائلة هنا فرنسا هي عائلتي».

ونُقل المشرّدون خلال الصباح في حافلات استأجرتها المنطقة، وهي خطوة أولى نحو حل إيواء محتمل، وأوضح يان مانزي مؤسس جمعية «يوتوبيا 56»، «لن نترك الأمر، سنستمر في جعل غير المرئي مرئيًا نريد أن يُؤمَّن لجميع الأشخاص هنا مسكن دائم حان الوقت لمراجعة نظام الاستقبال»، وقد نقل نحو 500 منهم الأربعاء إلى مراكز إيواء قبل أن ينضم إليهم آخرون.

وكان هذا عاشر اعتصام أمام الإدارة المحلية تنظمه جمعية «كوليكتيف ريكيزيسيون» التي تضم العديد من الجمعيات وتضاعف التحركات الملفتة لرفع صوت هؤلاء اللاجئين المشردين في الشارع، في يوليو، احتلت المنظمة ساحة فوج الأنيقة في وسط باريس، بعدما فعلت الأمر نفسه في صالة رياضية تابعة لمجلس بلدية المدينة في مايو وحضانة سابقة في يناير.

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