«فرانس برس»: الدوحة تستثمر علاقاتها لإعادة فتح مطار كابل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 01:04 مساء
أفغان على مدرج مطار كابل في 16 أغسطس يحاولون الفرار من البلاد.(أ ف ب)

تعمل قطر مع حركة طالبان على إعادة تشغيل مطار كابل في «أقرب وقت ممكن»، بعد توقُّف الملاحة فيه مع مغادرة آخر الجنود الأميركيين البلاد وتحوّل هذا المنفذ إلى ممرّ إنساني واستراتيجي مهم، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، وبعدما أصبحت قطر أول دولة ترسل طائرة إلى المطار منذ الانسحاب بداية الأسبوع، أكدت الإمارة الثرية أنها تصب جهودها على إطلاق العمليات مجددًا في المنفذ الجوي.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: «ما زلنا في إطار التقييم. لا يوجد مؤشّر واضح على موعد تشغيله بكامل طاقته بعد؛ لكننا نعمل بجد ونأمل في أن نتمكن من تشغيله في أسرع وقت ممكن»، رغم تأكيده على عدم التوصل لاتفاق نهائي بعد، وتابع الوزير قائلاً: «نحن نتعامل معهم وكذلك مع تركيا حول ما إذا كان بإمكانها تقديم أي مساعدة فنية في هذه المرحلة، ونأمل في الأيام القليلة المقبلة أن نسمع بعض الأخبار الجيدة».

والأربعاء، حطَّت طائرة قطرية من طراز «سي-17 غلوبماستر» تحمل فريقًا فنيًا في كابل لمناقشة استئناف عمليات الملاحة في مطار العاصمة الأفغانية والبحث في تقديم المساعدة بعد سيطرة طالبان وانسحاب القوات الأجنبية، حسبما أفاد مصدر مطلّع على الملف، وهذه أول طائرة أجنبية تحط في كابل منذ انسحاب القوات الأميركية الإثنين. وطالبان غير قادرة على تشغيل المطار من دون مساعدة خارجية.

وتتوسط قطر بين طالبان والدول الغربية في أعقاب انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد بعد حرب استمرت عقدين. كما أنها تستضيف مكتبًا للحركة وقد سهلت المحادثات بين المجموعة الأفغانية والولايات المتحدة، ويقع مطار كابل على بعد 5 كيلومترات فقط من وسط المدينة، وله مدرج إقلاع واحد، ما يجبر الطائرات على الدوران فوق المدينة عندما يكون مزدحمًا.

وموقع المطار يجعله عُرضة لقذائف الهاون والصواريخ وأشكال أخرى من الهجمات، كما اتضح من الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية وأودى بحياة أكثر من مئة شخص بينهم 13 أميركيًا في 26 أغسطس. وتعهَّدت طالبان محاربة التنظيم المتطرف في أفغانستان، لكن الحركة التي عادت إلى السلطة بعد عشرين عامًا من إطاحة الأميركيين بحكمها، عليها أليوم أن تعيد تشغيل مؤسسات الدولة وإداراتها وبناها التحتية الأساسية.

وفي هذا السياق، نقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن هيئة الطيران الأفغانية أنها ستطلب من قطر «المساعدة في النقل الجوي» وأنها جاهزة لـ«عقد اتفاقات شراكة»، مضيفة أن «الطاقم الفني القطري يقيم الأضرار بمطار كابل ويخطط لتشغيل المطار قريبًا».

وأجبرت عودة طالبان إلى السلطة الغرب على إجلاء رعاياهم على عجل وكذلك الأفغان الذين من المحتمل أن يتعرضوا لعمليات انتقام من قبل حكام البلاد الجدد جرّاء عملهم مع أطراف خارجية، وجرى التطرق إلى حال المطار من قبل جميع زوار قطر هذا الأسبوع، بمن في ذلك وزراء خارجية ألمانيا وهولندا وبريطانيا قبل الوزير الإيطالي المتوقع وصوله الأحد.

وأكد وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب في الدوحة على أهمية إعادة تشغيل المطار الذي أجلت لندن عبره نحو 17 ألف شخص، مجددًا على الحاجة إلى ضمان أن أولئك الذين بقوا في كابل «يمكنهم القدوم إلى المملكة المتحدة»، قائلًا إن «هذا هو السبب في أننا نتابع باهتمام كبير ما يمكن أن يكون ممكنًا في مطار كابل».

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