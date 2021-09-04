أول وفاة بـ«كوفيد-19» في نيوزيلندا منذ ستة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 08:36 صباحا
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندار أرديرن خلال مؤتمر صحفي في ويلينغتون في 30 نوفمبر 2020. (أرشيفية: أ ف ب)

سجَّلت نيوزيلندا، الجمعة، أول وفاة على ارتباط بفيروس «كورونا» خلال ستة أشهر، ولو أن السلطات الصحية أعلنت السبت السيطرة على آخر موجة من الوباء الناجمة عن تفشي المتحورة «دلتا».

وتُوفيّت امرأة في التسعين من العمر كانت تعاني أمراضًا أخرى، ليل الجمعة - السبت، في أحد مستشفيات أوكلاند (شمال) بعدما لم يعد من الممكن وصلها بجهاز تنفس أو معالجتها في العناية الفائقة. وبذلك تسجل نيوزيلندا أول وفاة جراء «كوفيد-19» منذ 16 فبراير، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 27، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت السلطات أن أحد أفراد عائلة المرأة نقل لها الفيروس في أوكلاند، كبرى مدن البلاد البالغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة. وتتصدى نيوزيلندا للوباء منذ أن سجلت أول إصابة محلية خلال ستة أشهر في منتصف أغسطس، ما أدى إلى إعلان حجر منزلي في البلد البالغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة.

وسجلت منذ ذلك الحين 782 إصابة معظمها في أوكلاند، حيث لا يزال الحجر بالمستوى 4 الأقصى، في حين خُفّض إلى المستوى 3 في باقي البلد. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندار أرديرن إن هذه الوفاة «هي تذكير مؤسف للسبب الذي يجعل التدابير التي نتخذها حاليًا في غاية الأهمية».

وأُفيد السبت عن 20 إصابة جديدة، بالمقارنة مع 85 إصابة جديدة سُجِّلت في نهاية الأسبوع الماضي في ذروة الموجة الوبائية الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «طخ طخ شلافطي!»
كاريكاتير
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
رسميا.. «الرقم 7» يعود إلى رونالدو في مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
ثلث أنواع الأشجار في العالم مهددة بالانقراض
علوم وتكنولوجيا
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
قاطع الروؤس.. عضو «بيتلز داعش» يقر بذنبه في أمريكا
دولى
«درس أفغانستان» يحيي مشروع القوة العسكرية الأوروبية
دولى
في العدد 302: ارتباك سياسي وأمني.. وأول استبيان انتخابي يظهر تفوق الدبيبة
ليبيا
الدبيبة في إيطاليا وسط جدل فرص إجراء الانتخابات الليبية
ليبيا
المشري يطلع الكبير على آخر التطورات الخاصة بإعداد قوانين الانتخابات
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
بعثة المنتخب الليبي تغادر إلى أنغولا بطائرة خاصة
رياضة محلية
تحذير من تأثيره على الاستثمار.. خبراء يحددون أصل الصدام بين عون وصنع الله
ليبيا
وزير الصحة يعلن توقف إرسال مرضى القلب للعلاج في الخارج بعد افتتاح قسم طبي في ...
ليبيا
منظمة هولندية تعتزم إطلاق مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى في ليبيا
ليبيا
جيران ليبيا يسعون إلى التخلص من آفة «المرتزقة» ويؤكدون ضرورة عقد الانتخابات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة