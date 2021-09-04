الأمم المتحدة تستضيف اجتماعا حول المساعدات الإنسانية لأفغانستان في 13 سبتمبر بجنيف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 12:30 صباحا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الإنترنت).

يستضيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اجتماعا رفيع المستوى في 13 سبتمبر، للبحث في تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسمه ستيفان دوجاريك الجمعة.

وقال دوجاريك في بيان إن «المؤتمر سيدعو إلى زيادة سريعة في التمويل من أجل استمرار العملية الإنسانية المنقذة للأرواح، ويحض على وصول إنساني كامل وبلا عوائق لضمان حصول الأفغان على الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها»، وفق وكالة فرانس برس.

وشدد على ضرورة حماية مكاسب التنمية في البلاد، معتبرا أن حقوق النساء جزء «أساسي»، من استقرار أفغانستان في المستقبل.

 

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