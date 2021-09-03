بلينكن يزور قطر وألمانيا لإجراء محادثات حول أفغانستان

وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بداية الأسبوع المقبل إلى قطر وألمانيا، لإجراء محادثات حول أفغانستان التي غادرها الجيش الأميركي نهاية الشهر الجاري لينهي حربا استمرت عشرين عاما في هذا البلد، بحسب «فرانس برس».

وقال بلينكن، اليوم الجمعة، إنه سيتوجه بداية الأسبوع المقبل إلى قطر التي تستضيف الدبلوماسيين الأميركيين المكلفين ملف أفغانستان وحيث تجري المحادثات بين المجتمع الدولي وطالبان، من دون أن يوضح ما إذا كان سيلتقي في الدوحة ممثلين للحركة.

كما أعلن بلينكن أنه سيتوجه إلى ألمانيا حيث سيترأس مع نظيره الألماني هايكو ماس اجتماعا وزاريا عبر الفيديو مخصصا لأفغانستان يشارك فيه ممثلو عشرين دولة.