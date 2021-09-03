قاطع الروؤس.. عضو «بيتلز داعش» يقر بذنبه في أمريكا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 12:44 صباحا
ألكساندا كوتي (الإنترنت)

أقر أحد أعضاء فرقة «البيتلز» التابعة لتنظيم «داعش»، أمام محكمة فدرالية في الإسكندرية بالولايات المتحدة، الخميس، بالتواطؤ في خطف وقتل رهائن غربيين، بينهم أربعة أميركيين.

وألكساندا كوتي، المواطن البريطاني السابق البالغ 37 عاما، متهم خصوصًا بالمشاركة في عمليات قتل الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف العام 2014 وعاملي الإغاثة بيتر كاسيغ وكايلا مولر.

- عنصر في خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» يرغب في العودة إلى بريطانيا

وكانت بريطانيا قد سلمت العام الماضي مواطنيها ألكسندا كوتي (37 عاما) والشافعي الشيخ (33 عاما)، إلى الولايات المتحدة للمحاكمة هناك بعد توجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم قتل رهائن أمريكيين خلال انضمامهما إلى تنظيم «داعش»، وهما عضوان من أصل أربعة في فرقة إعدام عرفت بـ«البيتلز» بسبب اللكنة الإنجليزية الخاصة بهم.

و«البيتلز» هي خلية تابعة لتنظيم «داعش» اشتهرت في العالم بتعذيب وقتل وقطع رؤوس رهائن أجانب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة هولندية تعتزم إطلاق مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى في ليبيا
ليبيا
جيران ليبيا يسعون إلى التخلص من آفة «المرتزقة» ويؤكدون ضرورة عقد الانتخابات
ليبيا
علي سلامة: ليبيا ستكون رقما صعبا في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
أول تعليق من مدرب المنتخب الوطني بعد الفوز على الغابون
رياضة محلية
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ202 شركة خلال أسبوع
ليبيا
تعرف على حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم التاسع في الألعاب البارالمبية ...
رياضة عالمية
صنع الله يحذر من تراجع إنتاج الغاز إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا بحلول 2023
ليبيا
«إيدا» يخلف 7 قتلى وفيضانات وحالة «طوارئ تاريخية» في نيويورك
دولى
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
إعادة بناء جسر الشلال في درنة بجهود وطنية
ليبيا
هدم أسطورة إيران.. رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد الأهداف.. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم...
رياضة محلية
سيناتور أميركي: لبنان في حالة «سقوط حر» ويجب ألا يتحول إلى «قصة مرعبة»
دولى
بإجمالي 10 مليارات دينار .. «المحاسبة» يبحث مع «التخطيط» ضوابط 235 أمر صرف ...
ليبيا
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع حصيلة ضحايا «إيدا» في نيويورك إلى 8 قتلى (فيديو)