طالبان: الصين ستبقي على سفارتها لدى أفغانستان

الناطق باسم المكتب السياسي لحركة «طالبان» سهيل شاهين. (الإنترنت)

أعلن متحدث باسم طالبان، الجمعة، أن الصين تعهدت بالإبقاء على سفارتها مفتوحة في أفغانستان، وتعزيز حجم مساعداتها الإنسانية لهذه الدولة التي مزقتها الحروب.



وقال سهيل شاهين المتحدث باسم حركة طالبان في تغريدة على «تويتر» إن عبد السلام حنفي عضو المكتب السياسي للحركة في الدوحة «أجرى محادثة هاتفية مع وو جيانغهاو، نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية».

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وأضاف شاهين أن «نائب وزير الخارجية الصيني قال إنهم سيبقون على سفارتهم في كابول، مضيفًا أن علاقاتنا سوف تتعزز مقارنة بالماضي (...) والصين ستواصل ايضا مساعداتها الإنسانية وتعمل على تعزيزها خاصة لعلاج مرضى كوفيد-19».