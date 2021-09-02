ارتفاع حصيلة وفيات العاصفة في نيويورك إلى 13 على الأقل

أضرار في مدينة أنابوليس الأميركية بعد مرور زوبعة خلفها الإعصار «إيدا»، 01 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أعلن مسؤولون الخميس ارتفاع حصيلة الوفيات في منطقة نيويورك جرّاء الفيضانات الناجمة عن الإعصار إيدا إلى 13 على الأقل.

وأفادت الشرطة بأنّ تسعة أشخاص لقوا حتفهم في مدينة نيويورك. وقتل أربعة في إليزابيث في ولاية نيوجيرزي، وفق ما أفاد متحدث في رئاسة البلدية فرانس برس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 22 شخصا على الأقل قتلوا في منطقة نيويورك، حسب وكالة «فرانس برس».

وأدت الفيضانات إلى إغلاق طرق رئيسية في عدة أحياء بينها مانهاتن وذي برونكس وكوينز. وضرب الإعصار «إيدا» ولاية لويزيانا جنوبا نهاية الأسبوع، محدثا فيضانات كبيرة وأعاصير فيما خلّف دمارا في الشمال.

وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، حالة الطوارئ، فيما تسببت العاصفة بفيضانات ضخمة في العاصمة المالية والثقافية للولايات المتحدة، وأدت إلى وقوع أضرار كبيرة في أحياء مثل بروكلين وكوينز. ولم توضح الشرطة كيفية سقوط القتلى الثمانية في المدينة.

وأعلن حاكم ولاية نيوجيرزي المجاورة فيل مورفي، حالة الطوارئ أيضا إذ أفادت شبكة «سي إن إن» بمقتل شخص على الأقل في مدينة باسيك، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى جرّاء إيدا إلى 16 شخصًا.