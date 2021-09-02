ارتفاع حصيلة ضحايا «إيدا» في نيويورك إلى 8 قتلى (فيديو)

سيارة في شارع غمرته المياه في حي بروكلين في نيويورك، 2 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار «إيدا»، الذي أحدث فيضانات في مدينة نيويورك دفعت السلطات لإصدار إعلان نادر لحالة الطوارئ، إلى ثمانية قتلى على الأقل.

وتحوّلت الشوارع إلى أنهار، فيما غرقت أيضا محطّات المترو، بينما أعلنت هيئة مواصلات المدينة تعليق خدماتها. كما ألغيت مئات الرحلات في مطارات «لاغوارديا» و«جون كينيدي» إضافة إلى «نيوارك »، الذي أظهر مقطع فيديو أحد مبانيه غارقا في المياه، وفق وكالة «فرانس برس».

وأدت الفيضانات إلى إغلاق طرق رئيسية في عدة أحياء بينها مانهاتن وذي برونكس وكوينز. وضرب الإعصار «إيدا» ولاية لويزيانا جنوبا نهاية الأسبوع، محدثا فيضانات كبيرة وأعاصير فيما خلّف دمارا في الشمال.

وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، حالة الطوارئ، فيما تسببت العاصفة بفيضانات ضخمة في العاصمة المالية والثقافية للولايات المتحدة، وأدت إلى وقوع أضرار كبيرة في أحياء مثل بروكلين وكوينز. ولم توضح الشرطة كيفية سقوط القتلى الثمانية في المدينة.

وأعلن حاكم ولاية نيوجيرزي المجاورة فيل مورفي، حالة الطوارئ أيضا إذ أفادت شبكة «سي إن إن» مقتل شخص على الأقل في مدينة باسيك، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى جرّاء إيدا إلى 16.

حدث تاريخي في الأحوال الجوية

وتحدث رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، في تغريدة عن «حدث تاريخي في الأحوال الجوية الليلة تمثّل بهطول أمطار قياسية على أنحاء المدينة وفيضانات عارمة وظروف خطيرة في شوارعنا».

وأظهرت تسجيلات مصورة السيارات غارقة في المدينة، فيما حضّت السلطات السكان على عدم قيادة سياراتهم في الشوارع التي غمرتها المياه.

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وقال فرع هيئة الأرصاد الوطنية في نيويورك على تويتر: «لا تعرف مدى عمق المياه والوضع خطير للغاية». وسجّلت الهيئة سقوط 80 ملم من الأمطار في سنترال بارك في غضون ساعة فقط، وهي نسبة غير مسبوقة في المنطقة.

وأفاد تحذير الهيئة «يرجّح حدوث فيضانات مفاجئة كبيرة تشكل تهديدا لحياة الناس من إقليم الأطلسي الأوسط إلى جنوب نيو إنغلاند»، وأضافت أن المنطقة قد تشهد هطول ما بين 76 و203 ملم من الأمطار، الخميس. وفي آنابوليس، على بعد 50 كلم عن عاصمة الولايات المتحدة، حطّمت زوبعة أشجارًا وأدت إلى سقوط أعمدة كهرباء.

خطر وقوع زوابع

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من أن تهديد الزوابع سيبقى قائما فيما تجري مراقبة احتمال وقوعها في أجزاء من كونيتيكت وشمال نيوجيرزي وجنوب نيويورك. وقال حساب الهيئة المخصص لمدينة فيلادلفيا في تغريدة ليل الأربعاء: «الوضع خطير للغاية وتشهد مقاطعة سومرسيت وغيرها في المنطقة فيضانات مفاجئة يحتمل أن تكون مميتة»، فيما نشرت صورة لسيارة عالقة في المياه.

ويتوقع أن يواصل «إيدا» تحرّكه شمالا حاملا معه أمطارا غزيرة، الخميس، إلى نيو إنغلاند، التي ضربتها عاصفة مدارية نادرة أواخر أغسطس.

ومن المقرر أن يتوجّه الرئيس جو بايدن، الجمعة، إلى لويزيانا، حيث دمّر «إيدا» مباني وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل.

ويشهد جنوب الولايات المتحدة أعاصير عادة، لكن العلماء حذّروا من ازدياد في نشاط العواصف مع ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات نظرا لتغير المناخ، ما يشكّل تهديدا لسكان المناطق الساحلية حول العالم.