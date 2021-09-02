مقتل جنديين ماليين بانفجار عبوة ناسفة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 11:01 صباحا
قوات عسكرية من مالي، (أرشيفية: الإنترنت)

قُتل جنديان ماليّان وأُصيب ستة آخرون بجروح، الأربعاء، في وسط مالي جراء عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور مركبتهم العسكرية، حسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» طالبًا عدم نشر اسمه، إن عبوة ناسفة منزلية الصنع انفجرت لدى مرور شاحنة «بيك-آب» تابعة للقوات المسلحة الماليّة قرب قرية دانسان على الطريق بين مدينتي بوني ودوينزتا. 

وشهدت طريق دوينزتا-بوني نفسها في 19 أغطسطس، مقتل 15 جنديًا ماليًا وإصابة آخرين بجروح في كمين قالت السلطات إن جهاديين نصبوه. 

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والعبوات الناسفة المنزلية الصنع هي السلاح المفضّل «للجهاديين» ضد القوات المالية ونظيرتها الفرنسية والدولية التي تؤازرها، لكن عديد المدنيين يذهبون أيضًا ضحايا لهذه المتفجرات.

وتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية في 2012 بأيدي جماعات محلية و«جهاديين» تم طردهم في العام التالي بفعل تدخُّل دولي. وتشنّ جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» هجمات على أهداف عسكرية وتزرع عبوات ناسفة على الطرقات، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا عسكريين ومدنيين. 

وتسبّبت أعمال العنف الجهادية وبين مجموعات سكانية وغيرها في مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف رغم تدخُّل قوات أممية وأخرى أرسلتها فرنسا ودول أفريقية.

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