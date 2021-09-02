«موديرنا» تطلب ترخيصا لجرعة ثالثة معززة في أميركا

ياباني يتلقى جرعة من لقاح «موديرنا» المضاد لوباء كوفيد-19، 25 يونيو 2021 في طوكيو. (أ ف ب)

أعلنت شركة «موديرنا» تقدُّمها إلى وكالة الأدوية الأميركية ببيانات أوّلية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معزِّزة من لقاحها المضاد لـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الرئيس التنفيذي لـ«موديرنا» ستيفان بانسل، قوله في بيان: «يسعدنا الشروع بعملية طلب الترخيص»، متعهّدًا أن تظل شركته «تسبق الفيروس بمسافات»، وأوضح أن شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية قدمت إلى الوكالة نتائج اختبارات أُجريت على ما يقرب من 350 مشاركًا تلقّوا هذه الجرعة المعزّزة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.

ووفقًا للبيان، فإن هذه الجرعة المعزّزة تحتوي على 50 ميكروغرامًا من اللقاح، أي نصف كمية الجرعة الأولى كما الثانية. ولفتت «موديرنا» إلى أن مستويات الأجسام المضادّة التي تكافح الفيروس «ضعفت بشكل ملحوظ» بعد «قرابة ستة أشهر» من الجرعة الثانية، وأضافت أنه «بعد جرعة ثالثة، تم الوصول إلى مستوى مماثل من الأجسام المضادة» وهذا الأمر ينطبق على كل الفئات العمرية.

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وبالنسبة إلى ردود فعل الأجسام على هذه الجرعة المعزّزة فهي مشابهة للجرعتين الأوليين. وقالت موديرنا إنها ستقدم «في الأيام المقبلة» هذه البيانات إلى وكالة الأدوية الأوروبية والهيئات الناظمة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وقدم تحالف «فايزر- بيونتيك» إلى وكالة الأدوية الأميركية (إدارة الغذاء والدواء) في منتصف أغسطس بيانات أولية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معززّة من لقاحهما المضادّ لـ«كوفيد».

والأربعاء، أعلنت إدارة الغذاء والدواء أن لجنة استشارية ستجتمع في 17 سبتمبر الجاري «لمناقشة موضوع إعطاء جرعات إضافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19»، وتحديدًا لدراسة طلب «فايزر» إعطاء هذه الجرعة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا. ورأي هذه اللجنة مطلوب لإعطاء الترخيص أو حجبه.

وأعلنت السلطات الصحية الأميركية في نهاية أغسطس، أنها ستطلق اعتبارًا من 20 سبتمبر حملة لإعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحي «فايزر» و«موديرنا» لجميع الأميركيين.