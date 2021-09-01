«يونيسف»: كوريا الشمالية رفضت جرعات من لقاح «سينوفاك»

فني في مصنع لقاحات جديد أقامته شركة «سينوفاك» الصينية. (أ ف ب)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» الأربعاء، إن كوريا الشمالية رفضت الحصول على نحو ثلاثة ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك بيوتيك» الصيني المضاد لمرض «كوفيد-19» قائلة إنها يجب أن ترسل للدول الأكثر تضررًا من الجائحة.

أضافت يونيسف، التي تدير إمدادات مشروع «كوفاكس» لإمداد دول العالم الأقل دخلًا باللقاحات، إن الدولة المعزولة أشارت إلى محدودية إمدادات اللقاحات على مستوى العالم واستمرار ارتفاع الإصابات في مناطق أخرى، وفق «فرانس برس».

إجراءات صارمة

ولم تعلن كوريا الشمالية حتى الآن عن أي حالات إصابة بـ«كوفيد-19» وفرضت إجراءات صارمة لمكافحة الفيروس منها إغلاق الحدود وفرض قيود على السفر الداخلي. وقال ناطق باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن كوريا الشمالية ستستمر في التواصل مع «كوفاكس» لتلقي اللقاحات في الأشهر المقبلة.

- مختبر «سينوفاك»: الصين تعتزم تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا اعتبارا من سن 3 سنوات

- الصين تقر استخدام ثاني لقاح جرى تطويره محليا ضد «كوفيد-19»

وقال معهد استراتيجية الأمن الوطني، وهو مركز دراسات كوري جنوبي على صلة بالمخابرات، إن كوريا الشمالية رفضت في يوليو شحنات من لقاح «أسترازينيكا» بسبب مخاوف تتعلق بأعراضه الجانبية. وقال المعهد في ذلك الوقت إن كوريا الشمالية ليست حريصة على تلقي لقاحات صينية بسبب مخاوف تتعلق بفاعليتها لكنها أبدت اهتمامًا بلقاحات روسية.