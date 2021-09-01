32 قتيلا على الأقل جراء انقلاب حافلة في بيرو

مسعفون وشرطيون ينقلون جثة أحد ضحايا حادث سقوط حافلة في واد في ماتوكانا في بيرو، 31 أغسطس 2021. (أ ف ب)

قضى 32 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، وأصيب 22 آخرون بجروح فجر الثلاثاء، في حادث سقوط حافلة في وادٍ في وسط بيرو، حسب ما أفاد فوج الإنقاذ والشرطة.

وأفادت حصيلة أولية بسقوط 17 قتيلا، لكن سرعان ما ارتفع عدد الضحايا إلى 26 قتيلا ثم إلى 29. وهذا ثالث حادث مروري يتسبّب في وقوع عدد كبير من الضحايا في غضون أربعة أيام في بيرو، وفق وكالة «فرانس برس».

والحافلة كانت تقلّ 63 راكباً من هوانوكو (شمال شرق) إلى العاصمة ليما. وقال قائد الشرطة المحليّة سيزار سيرفانتس: «للأسف لقد انتشلنا 32 جثة»، مشيراً إلى أنّ سبب الحادث هو «تهوّر» السائق الذي «كان يقود بسرعة عالية»، وأضاف أنّ من بين القتلى طفلين يبلغان من العمر 3 و6 سنوات.

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وقال القومندان فريدي لوارتي قائد فوج الإنقاذ لمحطة تلفزيونية محليّة إنّ المسعفين بانتظار وصول رافعة إلى المكان لنقل الحافلة وإخراج الضحايا العالقين داخلها.

والأحد لقي 22 شخصا مصرعهم ولا يزال عدد غير معروف في عداد المفقودين إثر اصطدام قاربين بعضهما البعض في نهر بمنطقة الأمازون في بيرو، حسب حصيلة جديدة أصدرتها السلطات، الثلاثاء.

وكان أحد هذين القاربين مكتظا بأكثر من 80 راكبا في حين أنّ سعته القصوى هي 30 راكبا. وقبل يومين من ذلك، سقطت حافلة في وادٍ في جنوب شرق البلاد مّا أسفر عن مقتل 17 شخصا.

وحوادث المرور شائعة جدا في بيرو، وهي تحدث خصوصا؛ بسبب السرعة المفرطة وحالة الطرق السيئة وافتقارها إلى اللافتات وضعف الرقابة من قبل السلطات.