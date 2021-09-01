الرئيس الأوكراني يطلب «دعما ثابتا» من أميركا في مواجهة روسيا

الرئيس الاوكراني ووزير الدفاع الأميركي في «بنتاغون» بواشنطن، 31 أغسطس 2021، (ا ف ب)

سيطلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من نظيره الأميركي جو بايدن دعم الولايات المتحدة الثابت لعملية تحديث الجيش في بلده، وسط شعور من القلق من تزايد الضغط الروسي بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وسيتسقبل بايدن في البيت الأبيض، زيلينسكي اليوم الأربعاء، الذي دُعي إلى واشنطن بعد قرار بايدن رفع معظم العقوبات المتعلقة بخط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الرابط بين روسيا وألمانيا، ما أثار خيبة أمل لدى كييف، حسب وكالة «فرانس برس».

وزار الرئيس الأوكراني وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، أمس الثلاثاء، في أوج انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، التي أخلت الساحة لحركة طالبان بعد حرب دامت عشرين عاما، كانت الأطول في التاريخ الأميركي.

واعتبر مسؤولون روس هذه الخطوة درسا لأوكرانيا، التي راهنت على الغرب خلال الحرب المستمرة منذ سبع سنوات ضد الانفصاليين الموالين لموسكو.

وأكد البيت الأبيض أن هذه الزيارة ستشكل «فرصة» لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة «غير المشروط» لسيادة أوكرانيا ووحدة وسلامة أراضيها في مواجهة «العدوان الحالي الذي تقوده روسيا في شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس».