بايدن يعتبر عملية الإجلاء الأميركية من أفغانستان «نجاحا استثنائيا»

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطابًا في البيت الأبيض، 24 أغسطس 2021، (ا ف ب)

وصف الرئيس جو بايدن، الثلاثاء الجسر الجوي الأميركي الذي أجلى أكثر من 120 ألف شخص من أفغانستان، بأنه «نجاح استثنائي»، وذلك غداة انسحاب آخر جندي أميركي من البلاد.

وقال بايدن: «لقد أنجزنا واحدًا من أكبر الجسور الجوية في التاريخ»، مضيفًا: «لم تنجز أي دولة شيئًا مثله قط. فقط الولايات المتحدة لديها الإمكانية والإرادة والقدرة على القيام بذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

ودافع بايدن، الثلاثاء، عن قراره سحب القوات الأميركية من أفغانستان، مؤكدا أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة الوطنية.

وقال غداة استكمال الانسحاب الأميركي «لم يعد لدينا أي هدف واضح من المهمة في أفغانستان.. هذا هو القرار الصحيح. القرار الحكيم.. والقرار الأفضل للولايات المتحدة».