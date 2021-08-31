إيطاليا تجلي 5 آلاف أفغاني

طائرة عسكرية أميركية في مطار كابل. (الإنترنت)

أعلنت إيطاليا أنها تمكنت حتى مساء أمس الإثنين، من إكمال إجلاء خمسة آلاف مواطن أفغاني تعاونوا مع وحدتها العسكرية التي كانت ترابط في أفغانستان تحت مظلة حلف شمال الأطلسي.

وفي هذا الخصوص، أشارت مذكرة نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية إلى أن عملية الإجلاء تمّت بفضل «الجهد الاستثنائي المشترك بين وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات»، وقالت: «بذلك تحتل إيطاليا المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان».

- قرار أممي يدعو «طالبان» إلى ضمان خروج «آمن» من أفغانستان

وتحدثت المذكرة عن «مرحلة ثانية»، والتي سيتعين خلالها «دراسة الحلول الممكنة من أجل توفير ممر آمن لأولئك الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد حتى بعد 31 أغسطس».

وأضافت: «لكي يكون ذلك ممكناً، ينبغي تبني استراتيجية مشتركة متعددة الأطراف، تشمل جميع اللاعبين الدوليين الرئيسيين، بدءاً من البلدان المجاورة لأفغانستان».

والإثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام «التزاماتها» من أجل خروج «آمن» لكل الذين يردون مغادرة أفغانستان، دون المطالبة بمنطقة آمنة دعت فرنسا إلى إقامتها لمواصلة العمليات الإنسانية. وصوتت 13 من الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مع القرار، الذي وضعته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بينما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت، وفق وكالة «فرانس برس».