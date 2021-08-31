واشنطن تعلق وجودها الدبلوماسي في أفغانستان وتنقله إلى قطر

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن الولايات المتحدة علقت وجودها الدبلوماسي في أفغانستان ونقلت عمليات سفارتها من كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة، مشيراً إلى «المناخ الأمني الضبابي والوضع السياسي» في البلد الذي تسيطر عليه حركة طالبان المتشددة.

وقال بلينكن للصحفيين بعيد إعلان البنتاغون إنجاز انسحابه من أفغانستان إنّه «اعتباراً من اليوم، علّقنا وجودنا الدبلوماسي في كابول ونقلنا عملياتنا إلى الدوحة»، مشيراً إلى أنه سيتم إخطار الكونغرس بهذا القرار، وفق «فرانس برس».

وإذ شدد الوزير على أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة كل أمريكي يرغب بمغادرة أفغانستان، لفت إلى أن عدداً ضئيلاً من رعايا بلاده، أي ما بين 100 و200 أمريكي، لا يزالون في هذا البلد.