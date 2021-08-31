اليوم.. بايدن سيلقي خطابا بشأن إتمام الانسحاب من أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 12:53 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطاباً في البيت الأبيض، 24 أغسطس 2021، (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ليل الإثنين، أنه سيلقي الثلاثاء خطاباً إلى الأمة يشرح فيه الأسباب التي دفعته لعدم تمديد بقاء قواته في أفغانستان لما بعد 31 أغسطس.

وقال بايدن، في بيان، إنه «بعد ظهر (الثلاثاء) سأخاطب الشعب الأميركي بشأن قراري عدم تمديد وجودنا في أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس»، وفق «فرانس برس».

وصدر البيان بعيد إعلان البنتاغون أن آخر طائرة عسكرية أميركية أقلعت من مطار كابول ليل الإثنين، منهية بذلك حرباً استمرت 20 سنة.

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وأنهت الولايات المتحدة، الاثنين، عملية انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان نهائياً، وفقًا للبنتاجون.

وانتهى الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، نجحت القوات الأمريكية خلالها في إجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان، رغم الفوضى التي سادت تلك العملية.

آخر أميركيين غادرا أفغانستان هما السفير وجنرال
وأعلن البنتاغون أن آخر أميركيين غادرا كابول ليل الإثنين هما روس ويلسون سفير الولايات المتحدة في كابول والجنرال كريس دوناهو القائد الميداني للقوات الأميركية في أفغانستان.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي إنه «على متن آخر طائرة كان هناك الجنرال كريس دوناهو» و«كان برفقته السفير روس ويلسون»، مشيراً إلى أنهما كان آخر من صعد على متن الطائرة العسكرية التي أقلعت من كابول وأسدلت الستار على حرب استمرت 20 سنة.

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