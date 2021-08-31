«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 12:35 صباحا
رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان عبد الغني برادر رفقة عدد من قيادات الحركة (الإنترنت)

قال مسؤول كبير في حركة طالبان، فجر الثلاثاء، تعليقاً على إنجاز القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 سنة وانتهت باستعادة الحركة الإسلامية المتشدّدة السيطرة على البلاد: «لقد صنعنا التاريخ».

وكتب أنس حقاني في تغريدة على تويتر «لقد صنعنا التاريخ مرة أخرى. هذه الليلة انتهى احتلال الولايات المتّحدة وحلف شمال الأطلسي لأفغانستان والذي استمر 20 سنة. أنا سعيد جداً لأنني بعد 20 سنة من الجهاد والتضحيات والمشقّات، أشهد بكل اعتزاز هذه اللحظات التاريخية».

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قرارًا يدعو حركة «طالبان» إلى احترام «التزاماتها» من أجل خروج «آمن» لكل الذين يريدون مغادرة أفغانستان، دون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة، بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت، وفق «فرانس برس».

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