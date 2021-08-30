البنتاغون يعلن خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 سنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 10:53 مساء
قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي. (أرشيفية، الإنترنت)

أعلن البنتاغون خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان، ليل الإثنين، لتنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة سيطرت في أعقابها حركة «طالبان» الإسلامية المتشددة على البلاد.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، «أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان»، وفق «فرانس برس».

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أنّ «آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابول في 30 أغسطس» في الساعة 9:29 ت غ.

وتابع «إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقّق ممّا إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأميركيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل».

وأوضح الجنرال ماكنزي أنّه منذ 14 أغسطس وحتى ليل الإثنين، أي خلال الـ18 يوماً الماضية، أخلت طائرات الولايات المتّحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي.

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