بدء محاكمة أحمد الصباح في قضية «مؤامرة الانقلاب» بالكويت

الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح في جنيف. (الإنترنت)

بدأت في العاصمة السويسرية، الإثنين، محاكمة الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح بتهمة التزوير في مؤامرة لإحداث انقلاب في الكويت.

ومثل الشيخ الصباح أمام المحكمة إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين هم مساعد كويتي سابق ومحاميان مقيمان في جنيف من بلغاريا وأوكرانيا، فيما لم يمثل المتهم الخامس وهو محامٍ إنجليزي أمام المحكمة، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية .

ويواجه الخمسة تهمًا تتعلق بترتيب قضية تحكيم في جنيف في العام 2014 لتوثيق أدلة فيديو مصورة يُزعم أنه تم التلاعب بها. ويتهم الادعاء العام في جنيف الشيخ الصباح بالوقوف خلف تنظيم جلسة استماع زائفة لخلق الانطباع بأن مقاطع الفيديو التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حقيقية.

ونفى الشيخ الصباح ارتكاب أي مخالفات قبل محاكمة تم تأجيلها في فبراير 2021، التي من المقرر الآن أن تستمر سبعة أيام في محكمة الجنايات في جنيف.

وبدأت المحاكمة بعد ست سنوات من تقديم شكوى جنائية نيابة عن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر الصباح ورئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي.

أحمد الفهد الصباح هو الابن الأكبر للشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح، كان رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد تقلد منصب الوزارة أكثر من مرة.