موسكو تتوسط لـ«طالبان» لدى واشنطن بخصوص الاحتياطي النقدي الأفغاني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 04:10 مساء
أفغان ينتظرون أمام الصراف الآلي لأحد المصارف في كابل. 21 أغسطس 2021.(أ ف ب)

دعت روسيا، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة إلى الإفراج عن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الأفغاني الذي جمدته واشنطن بعد سيطرة طالبان على كابل في وقت سابق هذا الشهر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال موفد الكرملين إلى أفغانستان سمير كابولوف: «إذا كان زملاؤنا الغربيون قلقون بالفعل على مصير الشعب الأفغاني، لا ينبغي إذا أن نخلق مشكلات إضافية لهم بتجميد احتياطي الذهب والعملات الأجنبية». 

وأكد كابولوف في حديث لشبكة «روسيا-24» الحكومية أنه على الولايات المتحدة أن تفرج بشكل عاجل عن تلك الأصول لـ«رفع قيمة العملة الوطنية المنهارة».

وأضاف كابولوف أنه من دون القيام بذلك فإن السلطات الأفغانية الجديدة ستنصرف إلى «تهريب منتجات الأفيون غير الشرعية» و«إلى السوق السوداء لبيع الأسلحة» التي تخلى عنها الجيش الأفغاني والولايات المتحدة، وكان إجمالي الاحتياطي في البنك المركزي الأفغاني يبلغ 9,4 مليارات دولار بنهاية أبريل، وفق صندوق النقد الدولي، وغالبية تلك الأموال موجودة خارج أفغانستان.

وكانت واشنطن قد أشارت إلى أن طالبان لن يُتاح لها الوصول إلى اصول موجودة في الولايات المتحدة، من دون تحديد إجمالي تلك الأصول، وأفغانستان أكبر منتج في العالم للأفيون والهيروين، وتساهم عائدات التجارة غير الشرعية تلك في تمويل طالبان.

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