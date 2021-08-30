الصحة العالمية تحذر من وفاة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر

مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي ( أرشيفية: إنترنت)

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن خشيتها من أن يودي فيروس كورونا (كوفيد 19) بحياة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول 1 ديسمبر، معربة عن قلقها حيال ركود معدّلات التطعيم والعدد المنخفض للملقّحين في الدول الأفقر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه للصحفيين: «ارتفع عدد الوفيات بنسبة 11% في المنطقة الأسبوع الماضي ويشير توقع يمكن الوثوق به إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر»، مضيفا أن «الركود في تلقي اللقاحات في منطقتنا يمثّل مصدر قلق جديا».