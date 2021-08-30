هجوم بالصواريخ على مطار كابل.. وتواصل عمليات الإجلاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 08:42 صباحا
عناصر من طالبان يتوجهون إلى المدخل الرئيسي لمطار كابل، 28 أغسطس 2021، (ا ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة وقوع هجوم بالصواريخ على مطار كابل الإثنين، ورغم ذلك تتواصل عمليات الإجلاء دون انقطاع.

وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان «أبلغ الرئس جو بايدن بأن العمليات تتواصل دون انقطاع في مطار حميد كرزاي في كابل، وهو جدد تعليماته للمسؤولين لمضاعفة الجهود للقيام بكل ما يلزم لحماية قواتنا على الأرض»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي صباح اليوم، سمع صحفيو الوكالة الفرنسية أصوات صواريخ عدة تحلق فوق العاصمة الأفغانية، وذلك بعد ساعات من استهداف القوات الأميركية ما قالت إنها «سيارة مفخخة» في كابل.

ولم يتضح ما إذا كانت تلك الصواريخ تسببت في أضرار، لكنّ إطلاقها يأتي في وقتٍ من المقرر أن تسحب الولايات المتحدة آخر قواتها من البلاد يوم الثلاثاء.

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