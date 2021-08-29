ناطق باسم الحركة: الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده موجود في قندهار الأفغانية

الزعيم الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده. (الإنترنت)

أعلن ناطق باسم طالبان هو بلال كريمي، الأحد، أن الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده الذي لم يسبق أن ظهر علنًا، موجود في أفغانستان وتحديدًا في مدينة قندهار.

وقال كريمي: «يمكنني التأكيد أنه في قندهار. سيظهر قريبًا في شكل علني»، بحسب «فرانس برس».