ناطق باسم الحركة: الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده موجود في قندهار الأفغانية

أعلن ناطق باسم طالبان هو بلال كريمي، الأحد، أن الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده الذي لم يسبق أن ظهر علنًا، موجود في أفغانستان وتحديدًا في مدينة قندهار.
وقال كريمي: «يمكنني التأكيد أنه في قندهار. سيظهر قريبًا في شكل علني»، بحسب «فرانس برس».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء