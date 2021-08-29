«CNN»: القوات الأميركية شنت ضربة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية - خراسان» بأفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 05:23 مساء
أعمدة الدخان تتصاعد في سماء كابل في أعقاب قصف أميركي لسيارة قرب مطار الدولي. (الإنترنت)

أكدت قيادة القوات المركزية الأميركية شن ضربة ضد أحد الأهداف التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية - خراسان» من قبل طائرة دون طيار في كابل بأفغانستان، وأن «المؤشرات الأولية تفيد بأنه جرى إصابة الهدف»، وفقًا لشبكة «CNN» الأميركية.  

وقال مسؤول عسكري آخر لقناة «ايه بي سي» إن الضربة أزالت «تهديدًا قريبًا من قبل تنظيم (الدولة الإسلامية - خراسان) لمطار حامد كرزاي الدولي في كابل»، مضيفًا: «نحن على ثقة أننا أصبنا الهدف الذي كنا نستهدفه»، مشيرًا إلى أن هناك «انفجارات ثانية وقعت في السيارة أشارت إلى وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة».  

وقالت القيادة المركزية إنه لم تقع خسائر في صفوف المدنيين على إثر الضربة، التي جاءت بينما كانت القوات الأميركية في حالة استعداد بسبب وجود هجوم محتمل على المطار، والذي شهد وقوع هجوم انتحاري يوم الخميس أدى لمصرع 170 أفغانيًا على الأقل و13 من الجنود الأميركيين.

وحذَّرت الولايات المتحدة، أمس السبت، من «تهديد محدد وموثوق» قرب مطار كابل، وحضت مواطنيها على مغادرة المنطقة، بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار. وقالت السفارة الأميركية في كابل في تحذير أمني: «بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأميركيين الموجودين على مقربة من مطار كابل مغادرة منطقة المطار فورًا».

وحذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت من هجوم «محتمل جدًّا» على مطار كابل «في الساعات الـ24 إلى الـ36» المقبلة، مؤكدًا أن الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم «داعش» لن تكون «الأخيرة».

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