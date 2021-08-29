رويترز: الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 04:28 مساء
مطار كابل في أفغانستان. (الإنترنت)

أكد مسؤولان أميركيان أن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في المدينة، اليوم الأحد، على خلفية سماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، إن الهجوم استهدف مشتبهين فيهم بأنهم عناصر لجماعة «ولاية خراسان» التابعة لتنظيم «داعش»، بحسب «رويترز».

ويأتي ذلك بالتزامن مع دوي انفجار قوي قُرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابل اليوم يرجح أنه نجم عن هجوم صاروخي.

وأكدت تقارير صحفية محلية أن قنبلة صاروخية أصابت منزلًا سكنيًا في المنطقة الأمنية الـ11 من كابل، ما أسفر عن سقوط قتيلين وثلاثة جرحى، بينهم نساء وأطفال. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القنبلة أطلقت من قبل العسكريين الأميركيين.

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وحذَّرت الولايات المتحدة، أمس السبت، من «تهديد محدد وموثوق» قرب مطار كابل، وحضت مواطنيها على مغادرة المنطقة، بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار. وقالت السفارة الأميركية في كابل في تحذير أمني: «بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأميركيين الموجودين على مقربة من مطار كابل مغادرة منطقة المطار فورًا».

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