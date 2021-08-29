أستراليا تمدد الإغلاق السادس في ثاني كبرى مدن البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 04:07 مساء
مواطن يمتطي دراجة بمدينة ملبورن الأسترالية. 29 أغسطس 2021.(أ ف ب)

أعلنت السلطات الأسترالية، الأحد، أنها قررت تمديد الإغلاق في ملبورن، ثاني كبرى مدن البلاد، في محاولة للحد من التفشي الواسع لفيروس «كورونا» المدفوع بالمتحورة «دلتا»، وكان من المقرر رفع الإغلاق في 2 سبتمبر، بعد فرضه شهرًا على سبعة ملايين من سكان ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال رئيس وزراء الولاية، دان أندروز، إنه «نظرًا للعدد المتزايد من الإصابات الجديدة بكوفيد-19، الذي بلغ 92، ليل السبت الأحد، لن يتم رفع الإغلاق»، وهذا الإغلاق السادس في المدينة منذ بداية الوباء، ويشمل حظرًا للتجول وتقييدًا للحركة، ولم يذكر المسؤول موعد الرفع المحتمل للإجراءات، قائلًا إن السلطات تدرس «كل الخيارات».

في الوقت نفسه، سجلت ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، التي تضم مدينة سدني الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، 1218 إصابة جديدة الأحد، وهو عدد قياسي منذ بداية الوباء، وسجل في الإجمال نحو 19 ألف إصابة في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، منذ بدء الموجة الوبائية الثانية المدفوعة بالمتحورة «دلتا» الأكثر عدوى في منتصف يونيو.

في تلك الأثناء، يرتفع معدل التطعيم في نيو ساوث ويلز بشكل مطرد، وتقدر السلطات أنه سيتم تطعيم 70% من السكان البالغين بحلول أكتوبر، واتفق القادة الأستراليون على خارطة طريق وطنية لإعادة فتح البلاد عندما يتم تطعيم ما بين 70 و80 % من سكان كل ولاية وإقليم.

وسجلت البلاد منذ ظهور الوباء أكثر من 51 ألف إصابة بـ«كورونا»، وما يقرب من ألف وفاة في صفوف السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

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