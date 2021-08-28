«طالبان» تتعهد بتشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوع.. وتحدد مصير عضوية النساء

الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد. 17 أغسطس 2021. (الإنترنت)

تعهدت حركة «طالبان» بتشكيل حكومة جديدة للبلاد في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وصرح الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، في حديث لوكالة «رويترز» بأن الحكومة الجديدة «لن تشمل وزراء فقط، بل وزعماء»، وأقر بأنه من الصعب في الوقت الحالي توقع ما إذا كانت النساء سيدخلن مجلس الوزراء، موضحًا أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود لكبار قادة الحركة.

لاية بنجشير

وذكر مجاهد أن «طالبان» حتى الآن عينت حكامًا وقادة للشرطة في 33 ولاية من أصل 34، حيث ولاية بنجشير لا تزال خارج سيطرة الحركة.

ولفت إلى أن «طالبان» عينت مسؤولين لإدارة مؤسسات رئيسية مثل وزارتي الصحة والتعليم والبنك المركزي، مضيفًا أنه يتوقع أن تتخفف في الآونة الأخيرة الاضطرابات الاقتصادية الملموسة التي أضرت بالعملة الأفغانية في الآونة الأخيرة.

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وقال إن «طالبان» تعكف على إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالعملة والاقتصاد في البلاد، مناشدًا الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من دول الغرب الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع أفغانستان.