«طالبان» تتعهد بتشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوع.. وتحدد مصير عضوية النساء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 08:31 مساء
الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد. 17 أغسطس 2021. (الإنترنت)

تعهدت حركة «طالبان» بتشكيل حكومة جديدة للبلاد في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وصرح الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، في حديث لوكالة «رويترز» بأن الحكومة الجديدة «لن تشمل وزراء فقط، بل وزعماء»، وأقر بأنه من الصعب في الوقت الحالي توقع ما إذا كانت النساء سيدخلن مجلس الوزراء، موضحًا أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود لكبار قادة الحركة.

لاية بنجشير
وذكر مجاهد أن «طالبان» حتى الآن عينت حكامًا وقادة للشرطة في 33 ولاية من أصل 34، حيث ولاية بنجشير لا تزال خارج سيطرة الحركة.

ولفت إلى أن «طالبان» عينت مسؤولين لإدارة مؤسسات رئيسية مثل وزارتي الصحة والتعليم والبنك المركزي، مضيفًا أنه يتوقع أن تتخفف في الآونة الأخيرة الاضطرابات الاقتصادية الملموسة التي أضرت بالعملة الأفغانية في الآونة الأخيرة.

- الأزمة الأفغانية تتحول إلى سيناريو كارثي للرئيس بايدن
- طالبان تسيطر على أجزاء من مطار كابل.. وواشنطن ترفض الاعتراف بنظام الحركة

وقال إن «طالبان» تعكف على إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالعملة والاقتصاد في البلاد، مناشدًا الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من دول الغرب الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع أفغانستان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت: ليفربول 1 – 1 تشيلسي.. صلاح يتعادل
رياضة عالمية
إفراج مشروط عن سرحان سرحان المدان بقتل روبرت كينيدي
دولى
من سيدير مطار كابل بعد انسحاب الأميركيين وحلف شمال الأطلسي؟.. تساؤل في صلب ...
دولى
وفاة طفل فلسطيني بعد أسبوع من إصابته بنيران إسرائيلية في غزة
دولى
دراسة فرنسية تكشف أفضل استراتيجية لاحتواء «كورونا»
طب وصحة
إنتر ينقض على فيرونا وينطلق في صدارة الدوري الإيطالي بقوة
رياضة عالمية
حلوى الزبادي بالنسكافيه
كوجينة
لصوص يسرقون حقائب توم كروز بطريقة «المهمة المستحيلة»
ثقافة وفن
السيسي وأمير قطر في العراق لحضور مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»
عربى
ضربة أميركية ضد «داعش» في أفغانستان.. والجيش: قتلنا الهدف ولا علم لنا بسقوط ...
دولى
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية حكومة ترضيات ومحاصصة
ليبيا
معركة الميركاتو.. أبرز تعاقدات الأندية في الانتقالات الصيفية
رياضة عالمية
من الرابح من صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
رياضة عالمية
بعد العودة إلى مسرح الأحلام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد؟
رياضة عالمية
هاني الكوت.. وترٌ تهزه الشمس كلما أشرقت (حوار)
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: «المساءلة» تقطع شعرة معاوية بين البرلمان والحكومة
ليبيا
9 قتلى في انفجارات مستودع للذخيرة بكازاخستان (فيديو)
دولى
عون يبعد صنع الله عن إدارة مؤسسة النفط ويكلف العوكلي.. والأخير: لم أتمكن من ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكثر من 8.5 مليار دينار لتمويل مشروعات حكومة الدبيبة من خارج الميزانية