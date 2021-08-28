«فرانس برس»: أرض الصومال تعلن استعدادها لاستقبال لاجئين أفغان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 06:28 مساء
جنود أميركيون يجلون مواطنين أفغانا في مطار كابل.18 أغسطس 2021. ( أ ف ب)

أعلنت جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد في شمال الصومال، الجمعة، أنها مستعدة «من حيث المبدأ» لاستقبال لاجئين أفغان يريدون مغادرة بلدهم بعد سيطرة حركة «طالبان» على السلطة فيها.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية في أرض الصومال لوكالة «فرانس برس» بأن محادثات بدأت مع مسؤولين أميركيين لاستقبال لاجئين أفغان موقتًا. وقال: «نقبل من حيث المبدأ استقبال لاجئين لفترة انتقالية»، وأوضح أن الاتفاق لا يزال في مرحلة أولية ولم يتم تحديد أي تفاصيل بشأن الإجراءات الفنية أو مواعيد وصول هؤلاء اللاجئين. 

وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال قبل ثلاثين عامًا، ولها حكومتها الخاصة وجيشها الخاص وتطبع عملتها الخاصة، ولكنها لم تنجح في الحصول على اعتراف دولي وبقيت رسميًّا جزءًا من الصومال. 

و«صوماليلاند» الصومال البريطانية السابقة دمجت بالصومال الإيطالية السابقة عند استقلال البلاد في 1960، لكنها انفصلت وأعلنت استقلالها في 1991 بعد سقوط نظام محمد سياد بري الذي أغرق الصومال في حرب عشائرية وسرّع انهيار الدولة الصومالية. 

وفي مواجهة عشرات الآلاف من الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد منذ تولي «طالبان» السلطة، استقبلت أوغندا أيضًا بطلب من الولايات المتحدة وبشكل موقت مجموعة من 51 أفغانيًّا هذا الأسبوع. 

وقالت وزارة الخارجية الأوغندية إن عمليات الإجلاء هذه تأتي بطلب من الولايات المتحدة لإيواء رعايا أفغان «معرضين للخطر» وأشخاص آخرين في طريقهم إلى الولايات المتحدة ووجهات أخرى في العالم، موقتًا، حسب وزارة الخارجية الأوغندية. 

وكشفت صحف معلومات لم يجر تأكيدها تفيد بأن كمبالا وافقت الأسبوع الماضي على استضافة نحو ألفي أفغاني.

وأخيرًا، غادر نحو 250 من المراهقين والطلاب والمدرسين والموظفين وأفراد أسرهم أفغانستان هذا الأسبوع إلى رواندا ومواصلة دراستهم هناك، على حد قول شبانة باسيج راسخ مؤسسة المدرسة الخاصة للقيادة في أفغانستان (سولا).

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